Mughini rinviato a giudizio per diffamazione | la soddisfazione di Selvaggia Lucarelli

(Di martedì 9 marzo 2021) Sarà un tribunale a risolvere la diatriba trae Giampiero. I due si sono scontrati nel novembre 2019, quando l’opinionista televisivo criticò duramente un articolo della giornalista. E’ stata proprio la donna a renderlo noto con un post sui social. “Giampiero, uno che negli anni si è perfino chiesto cosa c’entrassero le mie tette col giornalismo, è statoper aver scritto che un mio articolo sul Fatto era sterco, che non ho passato l’esame di terza media e altre gentilezze. Bene” si legge. “Sono tranquillo” ha replicatoche, querelato, dovrà rispondere dell’accusa di. SportFace.

Così all'Adnkronos Giampierocommentando il tweet di Selvaggia Lucarelli dove annuncia che il giornalista è statoa giudizio 'per aver scritto che un mio articolo su 'Il Fatto' era ..."Giampiero- scrive - , uno che negli anni si è perfino chiesto cosa c'entrassero le mie tette col giornalismo, è statoa giudizio per aver scritto (ripreso da Il Giornale) che un ...Sarà un tribunale a risolvere la diatriba tra Selvaggia Lucarelli e Giampiero Mughini. Lo ha reso noto la giornalista con un post sui social.Disputa in tribunale tra la blogger e l'opinionista tv: "Si è perfino chiesto cosa c’entrassero le mie tette col giornalismo" ...