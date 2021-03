(Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questo 8 marzo si svolge ancora nel segno della pandemia. Un fenomeno planetario, imprevisto che h messo a dura prova la capacità di resistenza dei cittadini e la stessa convivenza civile. La diffusione del Covid, come sempre accade nei periodi difficili, ha colpito maggiormente le componenti più deboli ed esposte, le donne tra queste. Dal punto di vista occupazionale anzitutto”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergionel corso delle celebrazioni della giornata Internazionale della donna al palazzo del Quirinale. “L'ai livelli del 2016 – ha continuato– ben al di sotto del 50% raggiunto per la prima volta nel 2019. la causa principale è stata la crisi del settore dei servizi nel quale lavora ...

Advertising

Quirinale : #8marzo, #Mattarella: Va ricordato, ancora una volta, che dove cresce il lavoro femminile, dove cresce la buona occ… - Marilenapas : RT @FQLive: #ULTIMORA Mattarella: 'Con il Covid anche l'occupazione femminile è tornata indietro' - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Mattarella “L’occupazione femminile è tornata indietro” - - Paroledipaola : RT @Quirinale: #8marzo, #Mattarella: Va ricordato, ancora una volta, che dove cresce il lavoro femminile, dove cresce la buona occupazione,… - DodaFrancesco : RT @Quirinale: #8marzo, #Mattarella: Va ricordato, ancora una volta, che dove cresce il lavoro femminile, dove cresce la buona occupazione,… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella occupazione

... Roberta, Teodora,Sonia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella" Sergioricorda ... L'femminile è tornata indietro. Ai livelli del 2016, ben al di sotto del 50% raggiunto ...A causa della pandemia 'l'femminile è tornata indietro. Ai livelli del 2016, ben al di sotto del 50% raggiunto per ... Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in ...Il capo dello Stato: «Sono loro che hanno pagato il prezzo più alto della pandemia: meno occupazione e maggiori contagi. Servono politiche per ridurre le disparità» ...8 marzo 2021. L'"impressionante fenomeno del femminicidio", al centro del discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale della Giornata inter ...