Ibrahimovic a ‘Che tempo che fa’: “Lo scudetto è possibile” | News (Di lunedì 8 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. Ospite a 'Che tempo che fa', Zlatan Ibrahimovic si è dimostrato molto ambizioso e crede nella vittoria dello scudetto Ibrahimovic a ‘Che tempo che fa’: “Lo scudetto è possibile” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 8 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. Ospite a 'Cheche fa', Zlatansi è dimostrato molto ambizioso e crede nella vittoria delloche fa’: “LoPianeta Milan.

Advertising

rtl1025 : ?? #Ibrahimovic: 'Il fallimento non è il contrario del successo. È una parte del successo. Fare niente è il più gran… - FranAltomare : La canzone di Renga dopo Zlatan Ibrahimovic per ricordarci che le disgrazie non vengono mai da sole. #Sanremo2021 - AntoVitiello : #Ibrahimovic appena arrivato a Verona, nell'hotel che ospita il #Milan per stare accanto alla squadra in un momento delicato - cat7497074316 : RT @DAMNSKIPPY20: Ma che bello è vedere #Zlatan e #Mihajlovic a #Sanremo21 cantare con #Fiorello e #ama cantare Io Vagabondo!? Spettacolo… - PianetaMilan : @Ibra_official a ' #Chetempochefa ': 'Lo #scudetto è possibile' | News #ACMilan #Milan #SempreMilan #Ibrahimovic -