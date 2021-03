I divieti non fermano gli irriducibili delle feste: bar aperto oltre le 18 per un party (Di domenica 7 marzo 2021) Irresponsabili perfino nel pieno della terza ondata. I Carabinieri della sezione Radiomobile durante i controlli di routine in giro per la città atti a verificare l'effettiva chiusura di bar e ... Leggi su globalist (Di domenica 7 marzo 2021) Irresponsabili perfino nel pieno della terza ondata. I Carabinieri della sezione Radiomobile durante i controlli di routine in giro per la città atti a verificare l'effettiva chiusura di bar e ...

Advertising

arwen0506 : RT @francescatotolo: Chi vive in #zonarossa non potrà andare a casa di amici e parenti, ma rimangono “zone bianchissime” #Lampedusa e i por… - _fiorucci : RT @andiamoviaora: Tutti i divieti non fanno altro che intaccare il nostro sistema immunitario. Stare al chiuso, non fare attività fisica,… - cleghio : RT @paglialunga00: Ma un partito che si fa occupare la sede da un gruppo di fancazzisti ( che tra l altro non rispettano i divieti) , che s… - giorgio757 : RT @francescatotolo: Chi vive in #zonarossa non potrà andare a casa di amici e parenti, ma rimangono “zone bianchissime” #Lampedusa e i por… - DiventandoJeeg : @dinoserpe @cri0265 @6000sardine @La_manina__ @Corriere Quindi basta chiamare un bel pò di amici e si può girare l'… -