Vaticano, torna a parlare Enzo Bianchi: «Poste condizioni disumane e offensive della dignità per l’addio a Bose» (Di sabato 6 marzo 2021) Enzo Bianchi torna a parlare. Lo fa in un lungo comunicato, a oltre nove mesi dallo scontro con la Santa Sede sull’allontanamento dalla comunità monastica di Bose, da lui fondata 56 anni fa. Uno scontro nato sulla scia di un’ispezione della Santa Sede «in seguito a serie preoccupazioni pervenute da più parti che segnalavano una situazione tesa e problematica per quanto riguarda l’esercizio dell’autorità del fondatore, la gestione del governo e il clima fraterno». La Santa Sede aveva stabilito che Bianchi dovesse «trasferirsi in altro luogo, decadendo da tutti gli incarichi attualmente detenuti». A questo proposito, ora, Bianchi fa sapere che erano state Poste per il suo trasferimento condizioni ... Leggi su open.online (Di sabato 6 marzo 2021). Lo fa in un lungo comunicato, a oltre nove mesi dallo scontro con la Santa Sede sull’allontanamento dalla comunità monastica di, da lui fondata 56 anni fa. Uno scontro nato sulla scia di un’ispezioneSanta Sede «in seguito a serie preoccupazioni pervenute da più parti che segnalavano una situazione tesa e problematica per quanto riguarda l’esercizio dell’autorità del fondatore, la gestione del governo e il clima fraterno». La Santa Sede aveva stabilito chedovesse «trasferirsi in altro luogo, decadendo da tutti gli incarichi attualmente detenuti». A questo proposito, ora,fa sapere che erano stateper il suo trasferimento...

Comunicato. Papa Francesco sul caso della Comunità di Bose: decreto chiaro, va eseguito Il decreto singolare del 13 maggio 2020, firmato dal segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro ... Da quel dossier è nato il decreto dello scorso anno di cui ora il Papa torna a ribadire i ...

