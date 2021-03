Pirlo, un'intera stagione in 72 ore (Di sabato 6 marzo 2021) Stasera per la Juve c'è la Lazio alle 20.45: se non vince addio al titolo. E martedì il ritorno di Champions Leggi su quotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Stasera per la Juve c'è la Lazio alle 20.45: se non vince addio al titolo. E martedì il ritorno di Champions

Eurosport_IT : 4 giorni per giocarsi un'intera stagione? ??????? #JuveLazio #JuvePorto - Zebrastiano : @ilciccio67 @alei1004 Molti tifosi non capiscono che a differenza di #pirlo noi guardiamo la #Juve solo 90 minuti a… - Delpinsky : @Josse16068422 Ma quando un'intera squadra rema contro, noi ci possiamo fare ben poco. Forse anche Sarri non riusci… - AndreaRossBlog : Entra al 65’, cambia il volto di una #Juve opaca e spacca la partita. Alvaro #Morata è l’uomo fondamentale per la p… - yxMaaTT : @MarcoYera @_enz29 @ZiROMELU diciamo il gioco di Pirlo secondo me gira sulla punta che spesso abbiamo out, con Mora… -