Giulia De Lellis nella bufera: consigli e metodi per essere la fidanzata perfetta (Di venerdì 5 marzo 2021) Giulia De Lellis dà consigli alle sue fan su come essere delle fidanzate perfette, siate sempre in ordine e carine, l'indignazione sul web, ecco cosa ha dichiarato l'influencer Giulia De Lellis questa volta l'ha combinata grossa, la famosa influencer si è lasciata andare su Instagram dando dei consigli su come essere la fidanzata perfetta, sul web è immediatamente scoppiata una polemica. Ieri sera, mentre andava in onda, un'altra puntata del Festival di Sanremo è apparso tra i trand sui social il nome della De Lellis, agli utenti sul web sono subito balzate all'occhio le stories della influencer. Giulia ha voluto condividere alcuni consigli alle ...

