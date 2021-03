Omicidio tra i mormoni, la recensione: il documentario Netflix che esplora un caso dai risvolti inaspettati (Di mercoledì 3 marzo 2021) La recensione di Omicidio tra i mormoni, il documentario che rivisita un incredibile caso avvenuto negli anni Ottanta a Salt Lake City. Apriamo questa recensione di Omicidio tra i mormoni ancora pervasi dal senso di stupore che la visione del documentario diretto da Jared Hess (Napoleon Dynamite) and Tyler Measom, disponibile dal 3 marzo su Netflix, ci ha lasciato. Quella raccontata nei tre episodi della docuserie è una storia a suo modo incredibile, che sconvolse durante gli anni Ottanta una comunità religiosa estremamente importante negli USA: la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, comunemente nota come Chiesa mormone. Una religione molto giovane, fondata nel 1830 nello stato di New York da Joseph ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 marzo 2021) Laditra i, ilche rivisita un incredibileavvenuto negli anni Ottanta a Salt Lake City. Apriamo questaditra iancora pervasi dal senso di stupore che la visione deldiretto da Jared Hess (Napoleon Dynamite) and Tyler Measom, disponibile dal 3 marzo su, ci ha lasciato. Quella raccontata nei tre episodi della docuserie è una storia a suo modo incredibile, che sconvolse durante gli anni Ottanta una comunità religiosa estremamente importante negli USA: la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, comunemente nota come Chiesa mormone. Una religione molto giovane, fondata nel 1830 nello stato di New York da Joseph ...

