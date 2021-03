Golf, Francesco Molinari torna all’Arnold Palmer Invitational 2021, dove colse il suo ultimo successo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Terminato il primo WGC dell’anno, il PGA Tour si dirige nel giardino di casa di Arnie questa settimana, per l’Arnold Palmer Invitational 2021. Uno degli eventi più iconici del calendario del Golf, segna la seconda tappa dello swing PGA in Florida anche se a differenza degli altri anni il posizionamento temporale non è stato dei migliori e dunque alcuni grandi nomi soliti partecipare hanno invece deciso di prendersi una settimana di pausa. Lasciato il The Concession con la vittoria di Collin Morikawa infatti, il prossimo weekend si giocherà il The Players Championship, definito il “quinto Major” per sottolinearne l’importanza a livello del circuito e dunque pare naturale che qualche big vogliano arrivare al TPC Sawgrass al meglio della condizione. L’evento che rende omaggio al re del Golf, Arnold ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Terminato il primo WGC dell’anno, il PGA Tour si dirige nel giardino di casa di Arnie questa settimana, per l’Arnold. Uno degli eventi più iconici del calendario del, segna la seconda tappa dello swing PGA in Florida anche se a differenza degli altri anni il posizionamento temporale non è stato dei migliori e dunque alcuni grandi nomi soliti partecipare hanno invece deciso di prendersi una settimana di pausa. Lasciato il The Concession con la vittoria di Collin Morikawa infatti, il prossimo weekend si giocherà il The Players Championship, definito il “quinto Major” per sottolinearne l’importanza a livello del circuito e dunque pare naturale che qualche big vogliano arrivare al TPC Sawgrass al meglio della condizione. L’evento che rende omaggio al re del, Arnold ...

OA_Sport : Golf: Arnold Palmer Invitational, in scena uno tra i più ambiti eventi del PGA Tour. Francesco Molinari torna là do… - cmagix52 : #GOLFTV in Italia esagerando abbiamo 100.000 giocatori di golf in Usa sono 20milioni questa e' la differenza e' com… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Francesco Corsa campestre, ai calabresi Ursano e Paone gli scettri regionali 2021 Sul circuito ricavato all'interno del campo da golf del Club San Michele di Cetraro (CS), si sono ... Terzo Francesco Arcuri (Marathon CS) in 12'59''. In gara femminile podio monocolore, grazie al ...

Ursano e Paone big del cross a Cetraro Sul circuito ricavato all'interno del campo da golf del Club San Michele di Cetraro (CS), si sono ... Terzo Francesco Arcuri (Marathon CS) in 12'59''. In gara femminile podio monocolore, grazie al ...

golf, PGA Tour Molinari tra i protagonisti QUOTIDIANO.NET Golf, Francesco Molinari torna all’Arnold Palmer Invitational 2021, luogo del suo ultimo successo Terminato il primo WGC dell'anno, il PGA Tour si dirige nel giardino di casa di Arnie questa settimana, per l'Arnold Palmer Invitational 2021. Uno degli eventi più iconici del calendario del golf, seg ...

Arnold Palmer, due anni dopo Molinari ci riprova Due anni dopo la sua ultima vittoria Francesco Molinari sogna il ritorno al successo nell'Arnold Palmer Invitational, torneo del PGA Tour di golf in programma da domani a domenica (4-7 marzo) a Orland ...

Sul circuito ricavato all'interno del campo dadel Club San Michele di Cetraro (CS), si sono ... TerzoArcuri (Marathon CS) in 12'59''. In gara femminile podio monocolore, grazie al ...Sul circuito ricavato all'interno del campo dadel Club San Michele di Cetraro (CS), si sono ... TerzoArcuri (Marathon CS) in 12'59''. In gara femminile podio monocolore, grazie al ...Terminato il primo WGC dell'anno, il PGA Tour si dirige nel giardino di casa di Arnie questa settimana, per l'Arnold Palmer Invitational 2021. Uno degli eventi più iconici del calendario del golf, seg ...Due anni dopo la sua ultima vittoria Francesco Molinari sogna il ritorno al successo nell'Arnold Palmer Invitational, torneo del PGA Tour di golf in programma da domani a domenica (4-7 marzo) a Orland ...