Crotone, Cosmi amaro: “Sarebbe stato meglio non trovare ora l’Atalanta…” (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Crotone esce con le ossa rotte contro l'Atalanta. La formazione calabrese subisce un pesantissimo 5-1 e resta in fondo alla classifica. La lotta per la salvezza si fa assai complicata.LE PAROLE DI CosmiIl tecnico Serse Cosmi analizza la prestazione ai microfoni di Sky Sport: "Tutti conoscevamo i valori dell'Atalanta. Volevo capire quello che questa squadra ha dentro dal punto di vista tecnico, tattico e psicologico. L'Atalanta ha dimostrato lo strapotere. Ho capito che non si possono affrontare le altre squadre senza sette giocatori importanti. Avremmo dovuto iniziare contro un'altra avversaria. Salvezza? Faccio una premessa: avremmo potuto giocare meglio e perdere lo stesso. L'Atalanta ha valori tecnici notevoli, è impressionante come gestisce i palloni riconquistati. Conosco bene Ilicic e Muriel, li ho trovati ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 marzo 2021) Ilesce con le ossa rotte contro l'Atalanta. La formazione calabrese subisce un pesantissimo 5-1 e resta in fondo alla classifica. La lotta per la salvezza si fa assai complicata.LE PAROLE DIIl tecnico Serseanalizza la prestazione ai microfoni di Sky Sport: "Tutti conoscevamo i valori dell'Atalanta. Volevo capire quello che questa squadra ha dentro dal punto di vista tecnico, tattico e psicologico. L'Atalanta ha dimostrato lo strapotere. Ho capito che non si possono affrontare le altre squadre senza sette giocatori importanti. Avremmo dovuto iniziare contro un'altra avversaria. Salvezza? Faccio una premessa: avremmo potuto giocaree perdere lo stesso. L'Atalanta ha valori tecnici notevoli, è impressionante come gestisce i palloni riconquistati. Conosco bene Ilicic e Muriel, li ho trovati ...

