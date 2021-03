Chi è Carlo Filangieri, nuovo ad di Fibercop (Tim) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il consiglio di amministrazione di Fibercop, la società di Tim per la rete secondaria (quella che va dall’armadietto sulla strada alle case) ha nominato Carlo Filangieri amministratore delegato della società. Nell’ambito del progetto sulla rete unica, Fibercop dovrebbe fondere la sua infrastruttura con quella pubblica di Open Fiber, dando vita ad AccessCo. Filangieri, laureato in ingegneria elettronica, ha una lunga esperienza professionale nel gruppo Tim dove negli anni ha ricoperto diversi incarichi in Italia e in Brasile. Laureato in Ingegneria Elettronica, dopo un’esperienza in altra azienda, inizia la carriera in Telecom Italia nel 1993, ricoprendo diversi incarichi sul territorio e, dal 1999, in direzione generale prima come responsabile del delivery dei servizi Broadband e, successivamente, con ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il consiglio di amministrazione di, la società di Tim per la rete secondaria (quella che va dall’armadietto sulla strada alle case) ha nominatoamministratore delegato della società. Nell’ambito del progetto sulla rete unica,dovrebbe fondere la sua infrastruttura con quella pubblica di Open Fiber, dando vita ad AccessCo., laureato in ingegneria elettronica, ha una lunga esperienza professionale nel gruppo Tim dove negli anni ha ricoperto diversi incarichi in Italia e in Brasile. Laureato in Ingegneria Elettronica, dopo un’esperienza in altra azienda, inizia la carriera in Telecom Italia nel 1993, ricoprendo diversi incarichi sul territorio e, dal 1999, in direzione generale prima come responsabile del delivery dei servizi Broadband e, successivamente, con ...

