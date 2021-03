Inter, Piccinini: “Meriti di Conte? Non sta mica portando il Bologna a vincere lo scudetto” (Di lunedì 1 marzo 2021) “Conte dice che la società non ha speso, non è vero: ha speso un sacco. Non voglio dire che Conte non abbia Meriti, ma d’altro canto non ha portato la Fiorentina o il Bologna a vincere lo scudetto, ma una squadra molto forte”. Lo ha detto Sandro Piccinini nel corso del Club su Sky Sport commentando le prestazioni dell’Inter che sembra ormai l’unica candidata credibile per la vittoria dello scudetto. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) “dice che la società non ha speso, non è vero: ha speso un sacco. Non voglio dire chenon abbia, ma d’altro canto non ha portato la Fiorentina o illo, ma una squadra molto forte”. Lo ha detto Sandronel corso del Club su Sky Sport commentando le prestazioni dell’che sembra ormai l’unica candidata credibile per la vittoria dello. SportFace.

