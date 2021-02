Inter - Genoa 3 - 0 tabellino: sintesi, statistiche e marcatori partita (Di domenica 28 febbraio 2021) MILANO - Nessun problema per l' Inter con il Genoa : i nerazzurri sconfiggono i rossoblù con il gol di Lukaku dopo appena 30 secondi di gioco, seguito nella ripresa dal raddoppio di Darmian e dal tris ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 28 febbraio 2021) MILANO - Nessun problema per l'con il: i nerazzurri sconfiggono i rossoblù con il gol di Lukaku dopo appena 30 secondi di gioco, seguito nella ripresa dal raddoppio di Darmian e dal tris ...

Inter : ?? | MAGLIA Per #InterGenoa, squadra in campo con una patch speciale #InterClub ?? Vuoi scoprire tutti i dettagli?… - pisto_gol : Int-Gen 3:0 L’Inter supera l’ostacolo Genoa e vola a +10 sulla Juve: gol lampo di Lukaku dopo 54”, traversa di Bare… - SkySport : ULTIM’ORA ? INTER, NEGATIVI I TAMPONI NEL GRUPPO SQUADRA ALLE 15 IN CAMPO CONTRO IL GENOA AL “MEAZZA” ? #SkySport… - Corriere : Inter-Genoa 3-0: Lukaku gol lampo e assist a Darmian e Sanchez per l’allungo in vetta - LuigiBevilacq17 : RT @Vatenerazzurro1: L'#Inter vince 3 a 0, la #juve è a 10 punti, domani leggeremo: -Tagliata la luce alla cugina di #Zhang ? - L'inter vin… -