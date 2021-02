Noi, al via le riprese dell'adattamento di This Is Us, con Lino Guanciale (Di sabato 27 febbraio 2021) Al via le riprese della serie Noi, adattamento italiano di This Is Us che vede nel cast Lino Guanciale, Aurora Ruffino e andrà in onda su Rai1. Sono iniziate il 15 febbraio a Roma le riprese di NOI, adattamento italiano della serie americana This is us targata 20th Television (parte dei Disney Television Studios), diretto da Luca Ribuoli e scritto da Sandro Petraglia - in qualità anche di head writer -, Flaminia Gressi e Michela Straniero. La serie è prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios - in collaborazione con Rai Fiction e ha come protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino. La serie racconta la storia di Pietro e Rebecca (Lino Guanciale e ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 febbraio 2021) Al via lea serie Noi,italiano diIs Us che vede nel cast, Aurora Ruffino e andrà in onda su Rai1. Sono iniziate il 15 febbraio a Roma ledi NOI,italianoa serie americanais us targata 20th Television (parte dei Disney Television Studios), diretto da Luca Ribuoli e scritto da Sandro Petraglia - in qualità anche di head writer -, Flaminia Gressi e Michela Straniero. La serie è prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios - in collaborazione con Rai Fiction e ha come protagonistie Aurora Ruffino. La serie racconta la storia di Pietro e Rebecca (e ...

