System Shock Remake riceve un' ultima demo in vista della sua uscita e un nuovo trailer

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Lo sviluppatore Nightdive Studios ha pubblicato una nuovache si dice sarà l'per il suo prossimodel classico FPS, oltre a rivelare che il traguardo è in, con il gioco che uscirà entro la fine dell'estate. Un aggiornamento alla pagina Steam del gioco recita: "La nostra strada di sviluppo è stata accidentata (per non dire altro), ma alla fine ciò che state giocando è la visione e l'esperienza che ci siamo proposti di creare e le avversità e le sfide che abbiamo affrontato lungo la strada ha solo migliorato il gioco finale. Il team si è evoluto ed è cresciuto considerevolmente e speriamo che il prodotto finale soddisferà le vostre aspettative. Detto questo, abbiamo in programma una data diper la fine dell'estate ...

Tra tutti i remake che abbiamo avuto l'occasione di vedere in queste ultime generazioni, uno dei più attesi dai giocatori PC è sicuramente quello di System Shock. L'FPS sci-fi creato da Looking Glass nel 1994 ha contribuito a fare la storia del gaming, con molti appassionati che ancora oggi lo reputano uno dei giochi più segnanti per il genere. Non ci vorrà molto adesso. Quando la squadra di salvataggio del gioco retrò di Nightdive ha lanciato per la prima volta la campagna Kickstarter per rifare System Shock nel 2016, lo studio ha ambiziosamente pensato che potesse essere completata in un anno e mezzo.