TIM migliore del FTSE MIB dopo conti 2020 e piano strategico (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Apertura in grande rialzo per TIM, che si attesta a 0,406 con un aumento del 6,84%, in una giornata in cui le borse europee scambiano poco sopra la parità. L’azienda italiana di telecomunicazioni è la migliore del FTSE MIB, dopo che ieri sera ha presentato i conti del 2020 e il piano strategico per il prossimo triennio. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 0,4142 e successiva a 0,4345. Supporto a 0,3939. La società ha chiuso il 2020 con un utile netto di 7,2 miliardi di euro, di cui 5,9 miliardi derivanti benefici ottenuti dal riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi del Dl Agosto, e di 1,3 miliardi senza considerare gli effetti del ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Apertura in grande rialzo per TIM, che si attesta a 0,406 con un aumento del 6,84%, in una giornata in cui le borse europee scambiano poco sopra la parità. L’azienda italiana di telecomunicazioni è ladelMIB,che ieri sera ha presentato idele ilper il prossimo triennio. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 0,4142 e successiva a 0,4345. Supporto a 0,3939. La società ha chiuso ilcon un utile netto di 7,2 miliardi di euro, di cui 5,9 miliardi derivanti benefici ottenuti dal riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi del Dl Agosto, e di 1,3 miliardi senza considerare gli effetti del ...

