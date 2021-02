Stati Uniti e Israele: cosa accadrà ora? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non fatevi ingannare dalle lusinghe in pubblico: il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non sono affatto amici. Durante la sua lunga ed illustre carriera, Biden ha espresso sì opinioni in favore di Israele, e pare anche difficile che cambi idea solo ora che ha messo piede nello InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non fatevi ingannare dalle lusinghe in pubblico: il presidente degliJoe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non sono affatto amici. Durante la sua lunga ed illustre carriera, Biden ha espresso sì opinioni in favore di, e pare anche difficile che cambi idea soloche ha messo piede nello InsideOver.

mtvitalia : La motivazione di cui abbiamo bisogno ? grazie, BTS ?? #MTVUnplugged ti aspetta stanotte in contemporanea con gli St… - mtvitalia : Army, questo è per voi ?? Stanotte in contemporanea con gli Stati Uniti andrà in onda lo speciale #MTVUnplugged co… - ItaliaViva : Manca soltanto la firma del Governatore e poi la Virginia sarà il primo stato nel Sud degli Stati Uniti ad abolire… - Gianluc68325330 : RT @contro_informa: L’UE con le spalle al muro, presa nella morsa della lotta tra Stati Uniti e Russia - contro_informa : L’UE con le spalle al muro, presa nella morsa della lotta tra Stati Uniti e Russia -