Morto suicida l’ex Garante Antonio Catricalà (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte di Antonio Catricalà, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell’Antitrust. Catricalà è stato trovato privo di vita nel suo appartamento in via Bertoloni, nel quartiere romano di Parioli. Secondo quanto si apprende si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di pistola. Sul posto è intervenuta la polizia. Il fascicolo in Procura al momento è senza ipotesi di reato e indagati. Leggi su dire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte di Antonio Catricalà, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell’Antitrust. Catricalà è stato trovato privo di vita nel suo appartamento in via Bertoloni, nel quartiere romano di Parioli. Secondo quanto si apprende si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di pistola. Sul posto è intervenuta la polizia. Il fascicolo in Procura al momento è senza ipotesi di reato e indagati.

RaiNews : Morto suicida Antonio #Catricalà, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex garante Antitrust - Agenzia_Ansa : FLASH | Morto suicida ex sottosegretario Antonio Catricalà #ANSA - HuffPostItalia : Antonio Catricalà morto suicida - Signorasinasce : #AntonioCatricalà morto suicida: l'ex Garante Antitrust si è sparato nella sua abitazione a Roma - Nicolet20666 : Antonio Catricalà morto suicida. La Procura apre un'indagine -