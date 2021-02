M5s, Lezzi: “Non mi vedo da nessuna altra parte, continuerò a ricorrere” (Di domenica 21 febbraio 2021) ROMA – “In questo momento c’è molto disordine nella governance M5S”, ad esempio “il comitato di garanzia è presieduto da Crimi che da qualche giorno non è più capo politico”. Barbara Lezzi, senatrice M5S tra gli espulsi causa ‘no’ alla fiducia al governo Draghi, lo dice a ‘In Mezz’ora in più’ su Rai3. Leggi su dire (Di domenica 21 febbraio 2021) ROMA – “In questo momento c’è molto disordine nella governance M5S”, ad esempio “il comitato di garanzia è presieduto da Crimi che da qualche giorno non è più capo politico”. Barbara Lezzi, senatrice M5S tra gli espulsi causa ‘no’ alla fiducia al governo Draghi, lo dice a ‘In Mezz’ora in più’ su Rai3.

