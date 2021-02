Ferdinando Giugliano, ex Financial Times e Bloomberg, sarà advisor di Draghi per la comunicazione e i rapporti con media esteri (Di domenica 21 febbraio 2021) Ferdinando Giugliano, giornalista di Bloomberg Opinion dopo aver lavorato a Repubblica e al Financial Times, sarà advisor del premier Mario Draghi nell’ambito della comunicazione, con attenzione particolare ai rapporti con i media stranieri. Giugliano, 35 anni, lo ha confermato via Twitter dopo che Il Foglio aveva dato la notizia. Next week, I will start a new job as media adviser to Italy’s PM Mario Draghi. It is a great honour and I look forward to this new adventure. — Ferdinando Giugliano (@FerdiGiugliano) February 21, 2021 Giugliano si è laureato in Economia con il massimo dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021), giornalista diOpinion dopo aver lavorato a Repubblica e aldel premier Marionell’ambito della, con attenzione particolare aicon istranieri., 35 anni, lo ha confermato via Twitter dopo che Il Foglio aveva dato la notizia. Next week, I will start a new job asadviser to Italy’s PM Mario. It is a great honour and I look forward to this new adventure. —(@Ferdi) February 21, 2021si è laureato in Economia con il massimo dei ...

