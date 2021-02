Mauro e l' ultima battaglia | ' Scusate | sono stanco'

(Di sabato 20 febbraio 2021) Non ce l'ha fatta nemmeno lui, come il suo amico Pablito che lo ha preceduto nel maledetto 2020.Bellugi si è aggrappato alla vita fino all'ultimo secondo, ma alla fine si è arreso dopo un'...

Il mondo del calcio è in lutto. PiangeBellugi , l'ex difensore di Inter , Bologna, Napoli e Pistoiese (227 presenze e zero gol), che il 7 febbraio aveva 71 anni. A novembre aveva subito l'amputazione di entrambe le gambe come ...Bellugi si è aggrappato alla vita fino all'ultimo secondo, ma alla fine si è arreso dopo un'operazione all'intestino. La malattia ? Lottava dal 4 novembre scorso, quando era stato ...All’età di 71 anni è venuto a mancare l’ex calciatore dell’Inter e della Nazionale italiana. Una brutta notizia ha sconvolto il mondo del calcio: è morto Mauro Bellugi all’età di 71 anni dopo l’amputa ...Morte Mauro Bellugi, il Bologna giocherà con il lutto al braccio contro il Sassuolo nel match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A ...