Daydreamer, trama 19 febbraio 2021: addio per sempre Sanem

Anticipazioni Daydreamer 19 febbraio 2021 con una puntata ricca di emozioni tra disgrazie, abbandoni e un salto temporale che darà ai telespettatori una visione del futuro completamente diversa.

Can lascia Sanem per sempre

La puntata Daydreamer oggi 19 febbraio 2021 è ricca di colpi di scena. Siamo rimasti davanti al falò in montagna, con Yigit che ha appena buttato il diario segreto di Sanem tra le fiamme facendo in modo che la colpa ricadesse su Can. Can preso dall'ira e dal disprezzo getta l'editore a terra, con un colpo molto potente. La corsa all'ospedale dei tre ragazzi è accompagnata da silenzio e paura. Huma nel mentre ha parlato con i dottori ed emerge una dura verità: il colpo che ha ricevuto Yigit lo ha reso paralizzato ...

