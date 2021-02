Governo Draghi, Crucioli (M5s): “Non posso più stare nel Movimento”- Video (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Ovviamente non posso più stare nel M5s. Ho sentito della buona fede, l’idea di fondo del Movimento è quella di mitigare da dentro l’impostazione liberista del Governo. Io penso che sia molto meglio avere le mani libere. Loro dall’interno e noi da fuori potremmo fare un buon servizio per il Paese”. Lo ha detto il senatore dissidente del M5s, Mattia Crucioli, al termine del discorso del premier Mario Draghi a Palazzo Madama. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Ovviamente nonpiùnel M5s. Ho sentito della buona fede, l’idea di fondo delè quella di mitigare da dentro l’impostazione liberista del. Io penso che sia molto meglio avere le mani libere. Loro dall’interno e noi da fuori potremmo fare un buon servizio per il Paese”. Lo ha detto il senatore dissidente del M5s, Mattia, al termine del discorso del premier Marioa Palazzo Madama. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Varianti, nuova emergenza. In aumento le zone rosse localizzate Su lockdown o mini zone rosse mirate dovrà decidere il governo Draghi alla scadenza dell'attuale dpcm, il 5 marzo. Attesa invece per venerdì l'ordinanza del ministro della Salute che potrebbe far passare da giallo ad arancione Lombardia, Emilia - Romagna, ...

Pier Ferdinando Casini ricoverato per Covid allo Spallanzani Casini su Facebook ha voluto tranquillizzare il mondo della politica: 'Ringrazio la presidente Elisabetta Casellati e i colleghi: a loro e al governo del professor Draghi, buon lavoro'.

Governo Draghi: politica, imprese, think tank, ecco gli incarichi esterni della squadra tecnica di ... Il Sole 24 ORE Draghi: "Questo governo non è il fallimento della politica" 'Si è detto e scritto che questo governo è stato reso necessario dal fallimento della politica. Mi sia consentito di non essere d'accordo. Nessuno fa un passo indietro rispetto alla propria identità m ...

Monti a Draghi: "Auguri dal profondo del cuore al suo Governo" (Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2021 Monti a Draghi: Auguri dal profondo del cuore al suo Governo Credo sia una felice circostanza quella di trovarci qui, in questo momento, con un uomo ...

