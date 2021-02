LIVE – S. Williams-Halep, quarti di finale Australian Open 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 16 febbraio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Serena Williams e Simona Halep, valevole per i quarti di finale degli Australian Open femminili 2021. Grande appuntamento tennistico in Australia, dunque, con la statunitense e la romena che lotteranno duramente per un posto al penultimo atto del prestigioso Slam. Williams è reduce da un successo ai danni di Aryna Sabalenka, mentre Halep ha sconfitto Iga Swiatek agli ottavi, vendicandosi della disfatta risalente al Roland Garros 2020. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, a partire dalle ore 09.00 di martedì 16 febbraio. Segui il LIVE su Sportface.it IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open ... Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) Ile latestuale del match tra Serenae Simona, valevole per idideglifemminili. Grande appuntamento tennistico in Australia, dunque, con la statunitense e la romena che lotteranno duramente per un posto al penultimo atto del prestigioso Slam.è reduce da un successo ai danni di Aryna Sabalenka, mentreha sconfitto Iga Swiatek agli ottavi, vendicandosi della disfatta risalente al Roland Garros 2020. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, a partire dalle ore 09.00 di martedì 16 febbraio. Segui ilsu Sportface.it IL MONTEPREMI DEGLI...

