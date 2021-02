Lo sport rende più intelligenti: l’analisi di Rews.it (Di lunedì 15 febbraio 2021) È ormai una cosa nota che lo sport ha un’influenza positiva sul benessere generale della persona, tuttavia, molti esperti nel corso degli anni si sono chiesti quale fossero i suoi effetti sul cervello. Secondo le ultime analisi di Rews.it pare che il costante esercizio fisico contribuisca ad incrementare in modo più che positivo le cosiddette capacità cerebrali e di conseguenza riesce a stimolare l’intelligenza delle persone. Lo sport promuove lo sviluppo di nuovi neuroni e dell’ippocampo, ovvero quella particolare regione dell’encefalo che si occupa della memoria e dell’apprendimento. Perché allenarsi rende più intelligenti In molti ancora oggi non credono che l’allenamento costante del corpo possa avere un qualche effetto positivo sulla mente della persona, questo perché ancora oggi si tende a ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) È ormai una cosa nota che loha un’influenza positiva sul benessere generale della persona, tuttavia, molti esperti nel corso degli anni si sono chiesti quale fossero i suoi effetti sul cervello. Secondo le ultime analisi di.it pare che il costante esercizio fisico contribuisca ad incrementare in modo più che positivo le cosiddette capacità cerebrali e di conseguenza riesce a stimolare l’intelligenza delle persone. Lopromuove lo sviluppo di nuovi neuroni e dell’ippocampo, ovvero quella particolare regione dell’encefalo che si occupa della memoria e dell’apprendimento. Perché allenarsipiùIn molti ancora oggi non credono che l’allenamento costante del corpo possa avere un qualche effetto positivo sulla mente della persona, questo perché ancora oggi si tende a ...

Giovannispadari : @F4Fake2 @Gregnrg @Er_Canaro @andrea_82b15 L’avversaria che rende omaggio. Grande momento di sport - sportli26181512 : Champions, il nuovo pallone per il 2021 ispirato alle precedenti finali. FOTO: 'Rivivi le migliori finali degli ult… - MarcoPanc : @TitinaFracassi @Bu39159456 @repubblica @robersperanza fa lo struzzo? mi perdoni, ma capisco. Il CTS ha imposto del… - CorriereRagusa : Marina Ragusa indenne a Rende. Poche occasioni ma buon punto per classifica e morale - ClaraPorta4 : RT @noianononhodet1: @mirkonicolino un'altro è che siamo un popolo che non fa sport, non conosce il significato di essere un'atleta e non h… -