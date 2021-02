Pattinaggio artistico, Matteo Rizzo sorprende nello short program (Di domenica 14 febbraio 2021) Sorprese a non finire per la prima giornata delle finali del Gran Premio Italia di Pattinaggio artistico. A scaldare il ghiaccio dell’IceLab Arena di Bergamo ci ha pensato Matteo Rizzo che ha ribaltato i pronostici della vigilia aggiudicandosi il programma corto. In grande spolvero dopo una stagione alla ricerca della condizione migliore, il portacolori delle Fiamme Azzurre ha sfoderato il nuovo esercizio totalizzando 94.09 punti (52.18, 41.91). Allenatosi per diversi anni sulla pista orobica, l’allievo di Franca Bianconi ha incantato i giudici sulle note di “A chi mi dice” sfoderando un quadruplo toeloop di ottima fattura, un triplo axel e una combinazione triplo lutz/triplo toeloop in zona bonus. Più distante invece il campione tricolore Daniel Grassl (Fiamme Oro) che si è dovuto difendere dopo lo ... Leggi su bergamonews (Di domenica 14 febbraio 2021) Sorprese a non finire per la prima giornata delle finali del Gran Premio Italia di. A scaldare il ghiaccio dell’IceLab Arena di Bergamo ci ha pensatoche ha ribaltato i pronostici della vigilia aggiudicandosi ilma corto. In grande spolvero dopo una stagione alla ricerca della condizione migliore, il portacolori delle Fiamme Azzurre ha sfoderato il nuovo esercizio totalizzando 94.09 punti (52.18, 41.91). Allenatosi per diversi anni sulla pista orobica, l’allievo di Franca Bianconi ha incantato i giudici sulle note di “A chi mi dice” sfoderando un quadruplo toeloop di ottima fattura, un triplo axel e una combinazione triplo lutz/triplo toeloop in zona bonus. Più distante invece il campione tricolore Daniel Grassl (Fiamme Oro) che si è dovuto difendere dopo lo ...

Tra le coppie di artistico, infine, a metà gara primo posto annunciato per Della Monica - Guarise (Fiamme Oro), in testa con 67.37 punti davanti a Ghilardi - Ambrosini (IceLab), secondi a quota 59.29,...

Dopo il lungo stop forzato per il COVID 19 finalmente ricomincia l'attività agonistica del pattinaggio artistico con il Campionato Regionale Lazio della Federazione Italiana Sport Rotellistici in programma domenica 14 febbraio presso il Centro Sportivo del Divino Amore a Roma. L'ASD ...

Arrivano segnali positivi da Nicole Della Monica-Matteo Guarise, coppia che ha conquistato nettamente la prima posizione dopo lo short alle Finali del Gran Premio Italia di Bergamo, circuito interno d ...

Dopo il lungo stop forzato per il COVID 19 finalmente ricomincia l’attività agonistica del pattinaggio artistico con il Campionato Regionale Lazio della Federazione Italiana Sport Rotellistici in prog ...

