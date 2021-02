M5S, scissione a un passo I ribelli: subito un altro voto Ma Grillo dice «no» (Di domenica 14 febbraio 2021) Un terzo dei senatori e circa 50 deputati: niente fiducia. Petizione con migliaia di firme per tornare su Rousseau. Il fondatore: in un post che suona come un ultimatum: «Da oggi si deve scegliere. O di qua, o di là» Leggi su corriere (Di domenica 14 febbraio 2021) Un terzo dei senatori e circa 50 deputati: niente fiducia. Petizione con migliaia di firme per tornare su Rousseau. Il fondatore: in un post che suona come un ultimatum: «Da oggi si deve scegliere. O di qua, o di là»

