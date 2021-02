Inter, tocca ancora a Eriksen: titolare contro la Lazio (Di domenica 14 febbraio 2021) Sarà ancora Christian Eriksen a sostituire Arturo Vidal in mezzo al campo contro la Lazio. Ecco dove lo impiegherà Conte Come contro la Juventus in Coppa Italia, sarà Christian Eriksen a sostituire Arturo Vidal in mezzo al campo contro la Lazio. A segnalarlo è Gazzetta dello Sport. Nel giorno del suo 29esimo compleanno, il danese trova nuovamente una maglia da titolare. Agirà da mezz’ala con Marcelo Brozovic in cabina di regia nel ruolo di mediano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) SaràChristiana sostituire Arturo Vidal in mezzo al campola. Ecco dove lo impiegherà Conte Comela Juventus in Coppa Italia, sarà Christiana sostituire Arturo Vidal in mezzo al campola. A segnalarlo è Gazzetta dello Sport. Nel giorno del suo 29esimo compleanno, il danese trova nuovamente una maglia da. Agirà da mezz’ala con Marcelo Brozovic in cabina di regia nel ruolo di mediano. Leggi su Calcionews24.com

