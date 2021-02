Spezia-Milan 2-0: highlights, voti e tabellino (Di sabato 13 febbraio 2021) . Liguri scatenati, le reti di Maggiore e Bastoni regalano la più grossa sorpresa di giornata Spezia-Milan 2-0: lasciamo stare il paragone trito tra Davide e Golia. Semplicemente, è stata una questione di motivazioni e quelli della neopromossa di lusso in Serie A erano maggiori. Il miglior modo per dare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) . Liguri scatenati, le reti di Maggiore e Bastoni regalano la più grossa sorpresa di giornata2-0: lasciamo stare il paragone trito tra Davide e Golia. Semplicemente, è stata una questione di motivazioni e quelli della neopromossa di lusso in Serie A erano maggiori. Il miglior modo per dare L'articolo proviene da Inews.it.

IsmaelBennacer : ?? Spezia Calcio - AC Milan ?? Stade Alberto-Picco ? 20h45 #ForzaMilan ???? - SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - InvictosSomos : SPEZIA 2-0 AC MILAN. GOLAZO DE SIMONE BASTONI. - UCommentator2 : Fonseca almeno allo Spezia un gol lo ha fatto il Milan non ha tirato una volta in porta sto piangendo - milan_corner : @the21Alex non vedevo l'ora di prendere due cazzi in culo dallo spezia con zero tiri in porta infatti, si sta una pasqua -