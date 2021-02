Concorso Marescialli Carabinieri 2021, 626 posti: chi partecipa, domanda, prove in sintesi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Pubblicato il bando del Concorso Marescialli Carabinieri 2021 per l’ammissione all’11° corso triennale (2021-2024) di 626 allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Sono riservati 125 posti ad alcune categorie di soggetti (art. 1 c.2 del bando); se non coperti per insufficienza di candidati riservatari verranno assegnati seguendo l’ordine della graduatoria. Le domande di partecipazione devono essere presentate online sul portale dei concorsi dell’Arma dei Carabinieri entro il 15 marzo 2021. Vediamo quali sono i requisiti richiesti per essere ammessi, come fare domanda e le prove da affrontare. Le ultime news sui concorsi Polizia e Forze ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Pubblicato il bando delper l’ammissione all’11° corso triennale (-2024) di 626 allievidel ruolo Ispettori dell’Arma dei. Sono riservati 125ad alcune categorie di soggetti (art. 1 c.2 del bando); se non coperti per insufficienza di candidati riservatari verranno assegnati seguendo l’ordine della graduatoria. Le domande dizione devono essere presentate online sul portale dei concorsi dell’Arma deientro il 15 marzo. Vediamo quali sono i requisiti richiesti per essere ammessi, come faree leda affrontare. Le ultime news sui concorsi Polizia e Forze ...

_Carabinieri_ : Fino al #15marzo 2021 si potrà partecipare al Concorso per l'ammissione all’11° Corso Triennale Allievi Marescialli… - AlamariMusicali : RT @_Carabinieri_: Fino al #15marzo 2021 si potrà partecipare al Concorso per l'ammissione all’11° Corso Triennale Allievi Marescialli dell… - fordeborah5 : RT @_Carabinieri_: Fino al #15marzo 2021 si potrà partecipare al Concorso per l'ammissione all’11° Corso Triennale Allievi Marescialli dell… - VoceSpettacolo : Concorso Marescialli Carabinieri 2021: 626 posti disponibili - ETROFACCOR : RT @_Carabinieri_: Fino al #15marzo 2021 si potrà partecipare al Concorso per l'ammissione all’11° Corso Triennale Allievi Marescialli dell… -