Bonucci: «Danilo, Demiral e De Ligt stanno dimostrando il loro valore e su Chiellini…» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua stagione e dell’equilibrio difensivo della retroguardia bianconera Leonardo Bonucci è stato intervistato da Sky Sport verso Napoli-Juve. CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE INTEGRALI STAGIONE – «Fino a qui è stata positiva. Ho giocato tanto con prestazioni buone e altre meno. Quando giochi tanto e in questo contesto, tutto diventa molto più difficile. Il rientro di Giorgio mi sta aiutando, riusciamo a dividerci i compiti durante la partita. Nelle gare precedenti, quando Giorgio non c’era, dovevo tirare qualcosa in più a livello di leadership per poter aiutar tutti quanti. Ora con lui riusciamo a dividerci e tutti riusciamo a beneficiarne. La difficoltà sta nel mantenere alta la concentrazione, è un logorio fisico e mentale ma cerchiamo sempre di fare il massimo». DIFESA – «Come abbiamo sempre ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Leonardoha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua stagione e dell’equilibrio difensivo della retroguardia bianconera Leonardoè stato intervistato da Sky Sport verso Napoli-Juve. CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE INTEGRALI STAGIONE – «Fino a qui è stata positiva. Ho giocato tanto con prestazioni buone e altre meno. Quando giochi tanto e in questo contesto, tutto diventa molto più difficile. Il rientro di Giorgio mi sta aiutando, riusciamo a dividerci i compiti durante la partita. Nelle gare precedenti, quando Giorgio non c’era, dovevo tirare qualcosa in più a livello di leadership per poter aiutar tutti quanti. Ora con lui riusciamo a dividerci e tutti riusciamo a beneficiarne. La difficoltà sta nel mantenere alta la concentrazione, è un logorio fisico e mentale ma cerchiamo sempre di fare il massimo». DIFESA – «Come abbiamo sempre ...

forumJuventus : #NapoliJuve sabato ore 18. Formazione GdS: 'Sarà 3-5-2 con Morata e Ronaldo in attacco. In difesa agiranno Bonucci,… - LorenzoPuliga : RT @forumJuventus: #NapoliJuve sabato ore 18. Formazione GdS: 'Sarà 3-5-2 con Morata e Ronaldo in attacco. In difesa agiranno Bonucci, Chie… - RosyProietti : RT @forumJuventus: #NapoliJuve sabato ore 18. Formazione GdS: 'Sarà 3-5-2 con Morata e Ronaldo in attacco. In difesa agiranno Bonucci, Chie… - WilliamVWilson : @MomblanOfficial Sticazzi Bonucci, abbiamo Danilo, Demiral, De Ligt e Chiellini. Bonucci è il più scarso dei 5, senza dubbio. - pccpla : RT @forumJuventus: #NapoliJuve sabato ore 18. Formazione GdS: 'Sarà 3-5-2 con Morata e Ronaldo in attacco. In difesa agiranno Bonucci, Chie… -