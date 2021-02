Stasera in tv, oggi 10 febbraio 2021: L'amore strappato e La Caserma (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I palinsesti televisivi di mercoledì 10 febbraio 2021 sono ricchi e prevedono anche la partita di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli, in onda su Rai1. Ecco cosa c'è Stasera in tv. Cosa guardare in tv? La programmazione serale di mercoledì 10 febbraio 2021 è ricca di titoli degni di nota. Rai2 offre la terza puntata del docureality La Caserma, mentre Canale 5 presenta la replica della fiction L'amore strappato, con protagonista la bravissima Sabrina Ferilli. Gli amanti del calcio possono optare per la Coppa Italia che vede lo scontro tra Atalanta e Napoli. Quanti vogliono tenersi aggiornati sui temi di attualità possono sintonizzarsi su Rete4 e seguire Stasera Italia con al timone Barbara Palombelli. Cosa guardare ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I palinsesti televisivi di mercoledì 10sono ricchi e prevedono anche la partita di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli, in onda su Rai1. Ecco cosa c'èin tv. Cosa guardare in tv? La programmazione serale di mercoledì 10è ricca di titoli degni di nota. Rai2 offre la terza puntata del docureality La, mentre Canale 5 presenta la replica della fiction L', con protagonista la bravissima Sabrina Ferilli. Gli amanti del calcio possono optare per la Coppa Italia che vede lo scontro tra Atalanta e Napoli. Quanti vogliono tenersi aggiornati sui temi di attualità possono sintonizzarsi su Rete4 e seguireItalia con al timone Barbara Palombelli. Cosa guardare ...

chetempochefa : 'Non sarei l'uomo che sono oggi senza la donna che vent'anni fa ha accettato di sposarmi: Michelle non ti ho mai am… - miridifi : RT @Syriette99__: Oggi vivrò in attesa di stasera...SCATENIAMO IL PANICO??#tzvip - _interludewings : oggi mille giorni con i tbz @ dreamlike vedi di arrivare entro stasera anche se è impossibile - _JaeDay6_ : Ieri sera io e Dowoon: serata concerto dei Day6 Oggi: esce di tutto DOWOON STASERA A CHE ORACJDJRJ - Alessia472 : RT @Syriette99__: Oggi vivrò in attesa di stasera...SCATENIAMO IL PANICO??#tzvip -