Serie C, Ghirelli: "Fiducia in Mirri, ecco cosa spero. Difficoltà dei rosa? Non sono sorpreso, ho un consiglio per i tifosi"

Parola a Francesco Ghirelli.Dalla realizzazione del centro sportivo, alla stagione dei rosanero, alla messa in vendita del club: sono tanti i temi affrontati dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, tornato a parlare delle ultimi vicissitudini in casa Palermo durante l'intervista concessa ai microfoni di "Siamo aquile" – in onda su "TRM"."Ho talmente tanta Fiducia in Mirri che so perfettamente che lui potrebbe vendere solo a qualcuno davvero migliore di lui. Non siamo di fronte ad un presidente che scherza. Mi fido del progetto e mi auguro che rimanga in società".Inevitabile la parentesi relativa ai primi sei mesi in Serie C dei rosanero: "Difficoltà in campionato? Non sono sorpreso, il ...

