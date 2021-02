Grande Fratello Vip, Dayane Mello su Alfonso Signorini: “mi arrapa” – VIDEO (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip tutto può succedere, e nelle ultime ore una dichiarazione di Dayane Mello ha interessato tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia. La giovane concorrente infatti avrebbe espresso apprezzamenti espliciti nei confronti del conduttore Alfonso Signorini. Queste le parole di Dayane È interessante. Intrigante. Mi arrapa. È bello, mi piace! Ha questo modo di parlare… Sai cos’è strano? Hai presente quando trovi un uomo che ti piace e abbassi lo sguardo… io con lui ho sempre questa cosa, mi imbarazza L’avete drogata? #GFVIP pic.twitter.com/R8AwTDsVBq— estreghetta (@ heysestra) February 9, 2021 Gli inquilini hanno cercato quindi di capire meglio cosa intesse dire Dayane, ipotizzando ... Leggi su trendit (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella casa delVip tutto può succedere, e nelle ultime ore una dichiarazione diha interessato tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia. La giovane concorrente infatti avrebbe espresso apprezzamenti espliciti nei confronti del conduttore. Queste le parole diÈ interessante. Intrigante. Mi. È bello, mi piace! Ha questo modo di parlare… Sai cos’è strano? Hai presente quando trovi un uomo che ti piace e abbassi lo sguardo… io con lui ho sempre questa cosa, mi imbarazza L’avete drogata? #GFVIP pic.twitter.com/R8AwTDsVBq— estreghetta (@ heysestra) February 9, 2021 Gli inquilini hanno cercato quindi di capire meglio cosa intesse dire, ipotizzando ...

stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa puntata di #GFVIP! Il prossimo appuntamento con Grande Fratello è per venerd… - Smile_Isa7 : - ANGVELIN : RT @dicartacieoIo: Quando minchia finisce sto grande fratello non ne posso più di silenziare hashtag perché la gente se ne inventa uno nuov… -