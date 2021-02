Calcio: Coppa Italia, l'Inter non va oltre lo 0-0 con la Juve, bianconeri in finale (Di martedì 9 febbraio 2021) Torino, 9 feb. (Adnkronos) - La Juventus di Andrea Pirlo riesce a contenere l'Inter di Antonio Conte nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia e si è guadagnato un posto in finale. Ai bianconeri dopo il 2-1 ottenuto a Milano, è bastato lo 0-0 in casa contro i nerazzurri per potersi giocare l'ultimo atto della Coppa Nazionale, per la 19esima, contro la vincente della sfida tra Atalanta e Napoli. L'Inter nonostante una gara giocata prevalentemente in attacco non è riuscita a sbloccare il risultato, rischiando poi anche il ko ma Handanovic si è opposto alla grande su Ronaldo. Per la sfida Conte perde per squalifica Vidal e Sanchez ma ritrova Hakimi e Lukaku a cui restituisce una maglia da titolari. A centrocampo trova posto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Torino, 9 feb. (Adnkronos) - Lantus di Andrea Pirlo riesce a contenere l'di Antonio Conte nella gara di ritorno della semidie si è guadagnato un posto in. Aidopo il 2-1 ottenuto a Milano, è bastato lo 0-0 in casa contro i nerazzurri per potersi giocare l'ultimo atto dellaNazionale, per la 19esima, contro la vincente della sfida tra Atalanta e Napoli. L'nonostante una gara giocata prevalentemente in attacco non è riuscita a sbloccare il risultato, rischiando poi anche il ko ma Handanovic si è opposto alla grande su Ronaldo. Per la sfida Conte perde per squalifica Vidal e Sanchez ma ritrova Hakimi e Lukaku a cui restituisce una maglia da titolari. A centrocampo trova posto ...

