Allevamenti sostenibili, "serve nuova etichettatura con informazioni sul metodo utilizzato". La proposta di Legambiente e Ciwf (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo la proposta di etichettatura secondo il metodo di allevamento per il settore suinicolo, Compassion in World Farming (Ciwf) e Legambiente presentano anche quella per le vacche da latte: una chiara tabella con cui identificare con facilità i diversi metodi di allevamento oggi attuati in Italia, per esempio al pascolo, a stabulazione libera o fissa, ossia con le vacche legate. Perché, quando acquista la carne, il consumatore ha diritto di avere queste informazioni, oggi non disponibili neppure sulle confezioni dove, invece, appaiono ormai da qualche anno scritte come 'benessere animale', dietro la quale non sempre c'è quello che ci si aspetterebbe. E non è un caso se, in diretta Facebook, nel corso di un incontro moderato dalla conduttrice e blogger ambientalista Tessa Gelisio, le ...

