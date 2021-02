Telegram supera WhatsApp, più scaricata a gennaio 2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Quasi difficile da credere, eppure i dati ne danno conferma. L’app non gaming più scaricata in tutto il mondo nel mese di gennaio 2021 è stata Telegram. Il servizio di messaggistica istantanea e broadcasting basato su cloud negli ultimi mesi ha superato e abbattuto anche WhatsApp, sua principale rivale. Per quanto riguarda la classifica delle app (non game) più scaricate nel mese di gennaio 2021, Telegram ne detiene il comando. Un importante e netto passo in avanti, considerato che nel mese di dicembre 2020 in vetta alla classifica si trovava WhatsApp, mentre il servizio di messaggistica con sede a Dubai era collocato al nono posto. Un vero e proprio sprint nel mese di gennaio scorso, che ha visto ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Quasi difficile da credere, eppure i dati ne danno conferma. L’app non gaming piùin tutto il mondo nel mese diè stata. Il servizio di messaggistica istantanea e broadcasting basato su cloud negli ultimi mesi hato e abbattuto anche, sua principale rivale. Per quanto riguarda la classifica delle app (non game) più scaricate nel mese dine detiene il comando. Un importante e netto passo in avanti, considerato che nel mese di dicembre 2020 in vetta alla classifica si trovava, mentre il servizio di messaggistica con sede a Dubai era collocato al nono posto. Un vero e proprio sprint nel mese discorso, che ha visto ...

