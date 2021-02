Governo, Meloni non ci sta: “Non governo con Pd e 5 Stelle” (Di domenica 7 febbraio 2021) La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ribadisce la sua linea anche con Draghi: non andrà al governo con il Pd ed il Movimento 5 Stelle. E’ inamovibile per ora la posizione di Giorgia Meloni, pronta a non votare la fiducia al governo Draghi se al potere ci saranno Pd e Movimento 5 Stelle. Una L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, ribadisce la sua linea anche con Draghi: non andrà alcon il Pd ed il Movimento 5. E’ inamovibile per ora la posizione di Giorgia, pronta a non votare la fiducia alDraghi se al potere ci saranno Pd e Movimento 5. Una L'articolo proviene da Inews.it.

