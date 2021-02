Ultime Notizie Roma del 06-02-2021 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 febbraio 2021)dailynews radiogiornale sabato 6 Febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studi proseguono le consultazioni di draghi che stamattina vede lega e Movimento 5 Stelle è previsto un pre vertice dei dirigenti del movimento con Grillo a cui dovrebbe partecipare anche con te il fondatore 5 stelle a per l’ex presidente dell’abi che oggi fa parte della delegazione che lo incontra ieri Noi invece di Fratelli d’Italia al governo di draghi se lui mi chiede i ministri della Lega Renzi assicura il sostegno a prescindere da parte di Italia viva oggi l’arrivo in Italia delle prime 250000 dosi di vaccino anti covid Ivi astrazeneca superato intanto foto Milione il numero di italiani che effettuato anche il richiamo vaccinale l’indice ritira e stabile allo zero 84 mentre il caso di positività di sarà il 5 2% e preoccupano le varianti del virus altri 377 i decessi ...