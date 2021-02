Continua la guerra nel Tigrai ed esplode la crisi umanitaria (Di sabato 6 febbraio 2021) Da quando nel novembre del 2020 il premier Abiy Ahmed ha inviato l’esercito federale nel Tigrai per schiacciare la leadership locale, si è aperto un nuovo fronte umanitario in Africa che sta coinvolgendo migliaia di civili. Molti di loro sono cristiani e costretti a fuggire in Sudan, Paese a maggioranza musulmana, con gravi difficoltà all’interno. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 6 febbraio 2021) Da quando nel novembre del 2020 il premier Abiy Ahmed ha inviato l’esercito federale nelper schiacciare la leadership locale, si è aperto un nuovo fronte umanitario in Africa che sta coinvolgendo migliaia di civili. Molti di loro sono cristiani e costretti a fuggire in Sudan, Paese a maggioranza musulmana, con gravi difficoltà all’interno. InsideOver.

