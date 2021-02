Xbox oltre le barriere e oltre le generazioni nel meraviglioso video tra nonni e nipoti di Microsoft (Di venerdì 5 febbraio 2021) La solitudine è diventata un problema molto, molto importante tra gli anziani, nonostante la tecnologia possa, tecnicamente, avvicinarli agli affetti lontani. Specialmente in un periodo, come quello dell'ultimo anno, in cui spesso hanno dovuto passare gran parte del loro tempo da soli, per maggior profilassi sanitaria. Xbox si è resa dunque protagonista di un progetto filmato di tipo docu-reality, Xbox: Beyond Generations, volto per l'appunto ad avvicinare le generazioni (lontante nel tempo e nello spazio) tramite i videogames giocati online. L'idea è quella di (ri)costruire relazioni interpersonali, incoraggiando i giocani a giocare con i membri più anziani della famiglia, purtroppo distanti, e in questo modo farsi compagnia, divertirsi e conoscersi meglio. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 febbraio 2021) La solitudine è diventata un problema molto, molto importante tra gli anziani, nonostante la tecnologia possa, tecnicamente, avvicinarli agli affetti lontani. Specialmente in un periodo, come quello dell'ultimo anno, in cui spesso hanno dovuto passare gran parte del loro tempo da soli, per maggior profilassi sanitaria.si è resa dunque protagonista di un progetto filmato di tipo docu-reality,: Beyond Generations, volto per l'appunto ad avvicinare le(lontante nel tempo e nello spazio) tramite igames giocati online. L'idea è quella di (ri)costruire relazioni interpersonali, incoraggiando i giocani a giocare con i membri più anziani della famiglia, purtroppo distanti, e in questo modo farsi compagnia, divertirsi e conoscersi meglio. Leggi altro...

