Nardella deciso sullo stadio | “Lo faccio io | il Franchi sarà uno dei più belli al mondo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 febbraio 2021) “Sono stanco di aspettare. Da molti anni aspetto, a questo punto loloio, nella mia città: sistemo iltrasformandolo in uno degli stadi piùdel. La proprietà della Fiorentina è libera di fare quello che vuole. Noi come Comune di Firenze andremo avanti e io non mi fermerò davanti a niente, per fare il restyling delvisto che si parla di questocome uno degli stadi più importanti del”. Sono queste le parole di Dario, sindaco di Firenze, che ai microfoni di Lady Radio ha commentato la sua decisione di ristrutturare l’Artemio. “E’ nostro compito rimetterlo a posto anche perché è di proprietà del Comune di Firenze e già a febbraio cominceremo con i ...