Conte e Di Maio sdoganano Draghi, M5S a fatica verso la svolta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Movimento 5 stelle inizia a orientare la bussola verso un possibile sì al governo di Mario Draghi, anche se il percorso resta accidentato. Il premier uscente Giuseppe Conte garantisce di non voler ostacolare il compito dell'ex presidente della Bce e si offre come riferimento dei 5 stelle nel quadro di una collaborazione con Pd e LeU. Il leader ombra Luigi Di Maio, forse rassicurato dai feedback ricevuti sulla sua richiesta di un "governo politico", che significa Draghi ma con ministeri importanti per i gruppi che lo appoggiano, aggiusta la linea in corsa e spinge il Movimento a un confronto senza pregiudiziali. "Comprendo gli animi e gli umori di queste ultime ore": inizia così, con questa dichiarazione di Di Maio, prima ancora delle parole di Conte, la ...

