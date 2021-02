Vortice Polare diviso in due | ma GELO non diretto sull’Italia Ecco perché

(Di giovedì 4 febbraio 2021) L’inverno 2020/2021 è caratterizzato, contrariamente alla stagione precedente, da unnel complesso debole sia a livello della stratosfera che sul piano della troposfera, quello maggiormente determinante per le vicende meteo. Lobo siberiano delverso il Nord EuropaUndebole, ulteriormente intaccato dal forte stratwarming di un mese fa, rappresenta una base idealesi possano creare corridoi d’aria fredda e gelida in estensione verso le nostre latitudini. Ilè così fiacco che apparein due distinti lobi. Non ci sono però tutte le condizioni propizie per la discesa delverso il Mediterraneo, nonostante la presenza di una ...

ReteMeteoAmator : #METEO ESTERO Lo Split del Vortice Polare preoccupa il Nord della #Germania - lillydessi : StratWarming quali effetti e cosa ci attende dal Vortice Polare | RMA - Rete Meteo Amatori - lillydessi : Meteo: VORTICE POLARE in due lobi influenzerà l'Europa e il Nord America - 3bmeteo - ReteMeteoAmator : #StratWarming quali effetti e cosa ci attende dal #VorticePolare - Clutcher : RT @Giulio_Firenze: Tanto per capirci un vortice polare normale dovrebbe presentarsi così. -

Ultime Notizie dalla rete : Vortice Polare

3bmeteo

In tal modo il blocco d'aria gelida, associato al lobo siberiano del, riesce a muoversi con moto retrogrado verso il Nord Europa. Il gelo non troverà però la strada spianata verso ...Gelo e neve di estrazione continentale onon può essere escluso per l'Europa centro - occidentale e per i paesi del Mediterraneo considerando la salute dele analizzando gli ...L’inverno 2020/2021 è caratterizzato, contrariamente alla stagione precedente, da un Vortice Polare nel complesso debole sia a livello della stratosfera che sul piano della troposfera, quello maggiorm ...Ancora qualche giorno di bel tempo, in condizioni termiche insolitamente miti. Poi l'inverno potrebbe nuovamente farsi sentire ...