Roma, oggi il faccia a faccia fra Dzeko e Fonseca: i dettagli (Di martedì 2 febbraio 2021) Edin Dzeko è pronto al faccia a faccia con il tecnico Paulo Fonseca dopo la mancata cessione all’Inter. Ecco le sue richieste Nessuna cessione per Edin Dzeko che resterà alla Roma sino al termine della stagione. Ora la dirigenza giallorossa comincerà le manovre diplomatiche per ricucire lo strappo fra il bosniaco e il tecnico Paulo Fonseca. oggi, secondo quanto riferito da Il Messaggero, è il giorno del faccia a faccia fra i due. La società impone la pace e la convivenza ma l’attaccante ha posto come condizione imprescindibile quella di ottenere nuovamente la fascia da capitano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Edinè pronto alcon il tecnico Paulodopo la mancata cessione all’Inter. Ecco le sue richieste Nessuna cessione per Edinche resterà allasino al termine della stagione. Ora la dirigenza giallorossa comincerà le manovre diplomatiche per ricucire lo strappo fra il bosniaco e il tecnico Paulo, secondo quanto riferito da Il Messaggero, è il giorno delfra i due. La società impone la pace e la convivenza ma l’attaccante ha posto come condizione imprescindibile quella di ottenere nuovamente la fascia da capitano. Leggi su Calcionews24.com

Piu_Europa : ?? #FREENAVALNY ?? +EUROPA -PUTIN ?? Milano, Roma, Napoli, Varese, Gallarate, Parma, Ferrara, Firenze, Siena, Avellin… - RegioneLazio : Oggi su oltre 8mila tamponi e quasi 5mila antigenici per un totale di oltre 13mila test, si registrano 717 casi pos… - virginiaraggi : Negli ultimi anni abbiamo messo su strada a Roma più di 700 nuovi bus e quest'anno ne arriveranno altri 212. I mezz… - Pietro13774113 : RT @RaffaAngela: Oggi parliamo di Roma e di come il tempo è galantuomo. Nella prima parte del suo mandato la sindaca Raggi è stata massacra… - forzaroma : #Zaniolo, oggi il nuovo tampone: attesa per l'esito #ASRoma -