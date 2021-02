Un match su Tinder non significa che verrò a letto con te: la storia di Madi Garriott (Di lunedì 1 febbraio 2021) Per alcuni ragazzi ricevere un like o un match su un’app di dating tipo Tinder equivale a un via libera per venire a letto con te. Alcune volte è così, molto spesso non lo è e altrettanto di frequente un incontro dal vivo può cambiare totalmente l’idea che ti sei fatto di quella persona tanto da non volerla vedere neanche tra un milione di anni, figuriamoci farci del sesso. Peccato che per quello che mi auguro sia un gruppo sempre più ristretto di uomini le ultime due opzioni non siano contemplate: impensabile non voler condividere dell’intimità con loro. Siamo di fronte all’abc della mascolinità tossica: uomo predatore, donna preda con varie declinazioni, dalla figa di legno alla facile in base all’esito della serata. Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 febbraio 2021) Per alcuni ragazzi ricevere un like o un match su un’app di dating tipo Tinder equivale a un via libera per venire a letto con te. Alcune volte è così, molto spesso non lo è e altrettanto di frequente un incontro dal vivo può cambiare totalmente l’idea che ti sei fatto di quella persona tanto da non volerla vedere neanche tra un milione di anni, figuriamoci farci del sesso. Peccato che per quello che mi auguro sia un gruppo sempre più ristretto di uomini le ultime due opzioni non siano contemplate: impensabile non voler condividere dell’intimità con loro. Siamo di fronte all’abc della mascolinità tossica: uomo predatore, donna preda con varie declinazioni, dalla figa di legno alla facile in base all’esito della serata.

