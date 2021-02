Sassuolo, Carnevali: “Scamacca via solo a titolo definitivo, penso resterà al Genoa” (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Scamacca sappiamo che è un giocatore richiesto ma per adesso resta al Genoa. Poi la volontà è di riportarlo qui al Sassuolo perché crediamo molto in lui. Fino a prova contraria deve prima liberarsi dal Genoa e non è facile, la situazione è molto ingarbugliata”. L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, commenta così le voci circa un possibile cambio di casacca last minute per Gianluca Scamacca, bomber di proprietà dei neroverdi e attualmente in prestito al Genoa: “Il Genoa ci è parsa la società più adatta a valorizzare Scamacca ma ora deve continuare a dimostrarlo dopo il cambio di allenatore. Per quanto riguarda interessi di altri club ribadisco quanto detto in passato: la cessione avverrà ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) “sappiamo che è un giocatore richiesto ma per adesso resta al. Poi la volontà è di riportarlo qui alperché crediamo molto in lui. Fino a prova contraria deve prima liberarsi dale non è facile, la situazione è molto ingarbugliata”. L’amministratore delegato del, Giovanni, commenta così le voci circa un possibile cambio di casacca last minute per Gianluca, bomber di proprietà dei neroverdi e attualmente in prestito al: “Ilci è parsa la società più adatta a valorizzarema ora deve continuare a dimostrarlo dopo il cambio di allenatore. Per quanto riguarda interessi di altri club ribadisco quanto detto in passato: la cessione avverrà ...

DiMarzio : #Calciomercato | Dal #Genoa ai neroverdi, passando per eventuali, ulteriori soluzioni: il punto di #Carnevali, ad d… - GIUSPEDU : RT @marcoconterio: ?????? L'ad del #Sassuolo, Giovanni #Carnevali a @TMW_radio @TuttoMercatoWeb 'Se vedo #Locatelli a #Juventus o #MCFC in es… - MatteoMollee : RT @marcoconterio: ?????? L'ad del #Sassuolo, Giovanni #Carnevali a @TMW_radio @TuttoMercatoWeb 'Se vedo #Locatelli a #Juventus o #MCFC in es… - marcoconterio : ?????? L'ad del #Sassuolo, Giovanni #Carnevali a @TMW_radio @TuttoMercatoWeb 'Se vedo #Locatelli a #Juventus o #MCFC… - sportface2016 : #Sassuolo, #Carnevali: '#Scamacca via solo a titolo definitivo, penso resterà al #Genoa' -