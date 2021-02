‘Riverdale’, una delle protagoniste è diventata mamma! (Di lunedì 1 febbraio 2021) Vanessa Morgan, l’attrice che nella nota serie tv Riverdale interpreta Toni Topaz, è diventata mamma! A dare la notizia in esclusiva è stato l’informatissimo magazine E!News, al quale una fonte attendibile ha dichiarato: “Vanessa ha avuto il bambino e Michael è con lei. Sono entrambi emozionati”. Il papà del bambino (di cui ancora non conosciamo il nome) è Michael Kopech, giocatore di baseball che l’attrice aveva sposato il 4 gennaio 2020 alla Historic Walton House in Florida con una cerimonia intima alla quale avevano partecipato solo parenti e amici più stretti tra cui i colleghi di Vanessa in Riverdale Skeet Ulrich, Drew Ray Tanner e Madelaine Petsch. Qualcosa però non aveva funzionato nel loro matrimonio e la coppia, poco dopo l’annuncio della dolce attesa dell’attrice, aveva dichiarato di esser pronta al divorzio. Le ragioni che li hanno portati ... Leggi su isaechia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Vanessa Morgan, l’attrice che nella nota serie tv Riverdale interpreta Toni Topaz, èA dare la notizia in esclusiva è stato l’informatissimo magazine E!News, al quale una fonte attendibile ha dichiarato: “Vanessa ha avuto il bambino e Michael è con lei. Sono entrambi emozionati”. Il papà del bambino (di cui ancora non conosciamo il nome) è Michael Kopech, giocatore di baseball che l’attrice aveva sposato il 4 gennaio 2020 alla Historic Walton House in Florida con una cerimonia intima alla quale avevano partecipato solo parenti e amici più stretti tra cui i colleghi di Vanessa in Riverdale Skeet Ulrich, Drew Ray Tanner e Madelaine Petsch. Qualcosa però non aveva funzionato nel loro matrimonio e la coppia, poco dopo l’annuncio della dolce attesa dell’attrice, aveva dichiarato di esser pronta al divorzio. Le ragioni che li hanno portati ...

