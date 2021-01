“Mi riparavo dal freddo”. Disabile multato perché consuma caffè nel locale (Di domenica 31 gennaio 2021) “Sono costretto a muovermi con la carrozzina elettrica e ogni giorno cerco di uscire da casa un’oretta. Mi trovavo sul corso ma alle 11.30 si è annuvolato e ho cominciato a tremare dal freddo. Ho chiesto al titolare della pizzeria se potevo entrare per ripararmi e scaldarmi con un caffè”. “Non avevo finito il caffè che sono entrati due agenti in borghese, dicendomi che stavo violando le norme Covid e che per me sarebbe scattata la multa per 400 euro. Ho spiegato i problemi della mia disabilità e che mi stavo riscaldando, ma non è servito. Non avevo con me i documenti, e mi hanno obbligato a portarli a casa per poterglieli mostrare, come se volessi scappare. Ho una pensione di invalidità da 500 euro. Molti amici e parenti mi hanno espresso solidarietà, ma la rabbia rimane”. La banalità di un’ingiusta giustizia è tutta in questa ... Leggi su ilparagone (Di domenica 31 gennaio 2021) “Sono costretto a muovermi con la carrozzina elettrica e ogni giorno cerco di uscire da casa un’oretta. Mi trovavo sul corso ma alle 11.30 si è annuvolato e ho cominciato a tremare dal. Ho chiesto al titolare della pizzeria se potevo entrare per ripararmi e scaldarmi con un”. “Non avevo finito ilche sono entrati due agenti in borghese, dicendomi che stavo violando le norme Covid e che per me sarebbe scattata la multa per 400 euro. Ho spiegato i problemi della mia disabilità e che mi stavo riscaldando, ma non è servito. Non avevo con me i documenti, e mi hanno obbligato a portarli a casa per poterglieli mostrare, come se volessi scappare. Ho una pensione di invalidità da 500 euro. Molti amici e parenti mi hanno espresso solidarietà, ma la rabbia rimane”. La banalità di un’ingiusta giustizia è tutta in questa ...

