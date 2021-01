LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch in DIRETTA: Goggia di un soffio fuori dal podio, dominio Gut-Behrami (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DALLE ORE 09.30 E DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPER-G DI Garmisch 12.01 La candese ha disputato una prova fantastica chiudendo al 3° posto a 93 centesimi dalla Gut, spingendo fuori dal podio la nostra Sofia Goggia. 12.00 INCREDIBILE Goggia BEFFATA DALLA CANADESE MARIE-MICHELE GAGNON CHE CHIUDE TERZA!!!!! 11.58 Tanti errori per l’austriaca Rosina Schneeberger che al traguardo è 23ma a 2”65. 11.56 L’austriaca Michaela Heider sbaglia completamente l’impostazione sul muro ed esce. 11.54 Lontana Marusa Ferk solo 22ma a 2”54. 11.52 Fantastica Christine Scheyer!!!!!! L’austriaca chiude quarta a 1”16 dalla leader. Pericolo scampato per ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM MASCHILE DALLE ORE 09.30 E DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPER-G DI12.01 La candese ha disputato una prova fantastica chiudendo al 3° posto a 93 centesimi dalla Gut, spingendodalla nostra Sofia. 12.00 INCREDIBILEBEFFATA DALLA CANADESE MARIE-MICHELE GAGNON CHE CHIUDE TERZA!!!!! 11.58 Tanti errori per l’austriaca Rosina Schneeberger che al traguardo è 23ma a 2”65. 11.56 L’austriaca Michaela Heider sbaglia completamente l’impostazione sul muro ed esce. 11.54 Lontana Marusa Ferk solo 22ma a 2”54. 11.52 Fantastica Christine Scheyer!!!!!! L’austriaca chiude quarta a 1”16 dalla leader. Pericolo scampato per ...

